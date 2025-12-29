Азербайджан в 4 раза увеличил импорт фисташек из Узбекистана

За 10 месяцев текущего года Азербайджан импортировал 318 тонн фисташек на сумму 3,2 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это соответственно на 20% и 26% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

За отчетный период Азербайджан закупил фисташки из Ирана, Турции, Узбекистана, США, Афганистана.

Азербайджан увеличил импорт фисташек из Узбекистана в 4 раза (23 тонны на сумму 464,6 тыс. долларов).

В 2024 году из 336 тонн фисташек, импортированных в Азербайджан, 52% пришлось на долю из Ирана, 35,4% - на долю Турции.