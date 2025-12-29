Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Азербайджан в 4 раза увеличил импорт фисташек из Узбекистана

    Бизнес
    • 29 декабря, 2025
    • 18:10
    За 10 месяцев текущего года Азербайджан импортировал 318 тонн фисташек на сумму 3,2 млн долларов США.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это соответственно на 20% и 26% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

    За отчетный период Азербайджан закупил фисташки из Ирана, Турции, Узбекистана, США, Афганистана.

    Азербайджан увеличил импорт фисташек из Узбекистана в 4 раза (23 тонны на сумму 464,6 тыс. долларов).

    В 2024 году из 336 тонн фисташек, импортированных в Азербайджан, 52% пришлось на долю из Ирана, 35,4% - на долю Турции.

    Azərbaycan Özbəkistandan püstə alışını 4 dəfə artırıb

