Азербайджан в 4 раза увеличил импорт фисташек из Узбекистана
Бизнес
- 29 декабря, 2025
- 18:10
За 10 месяцев текущего года Азербайджан импортировал 318 тонн фисташек на сумму 3,2 млн долларов США.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это соответственно на 20% и 26% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
За отчетный период Азербайджан закупил фисташки из Ирана, Турции, Узбекистана, США, Афганистана.
Азербайджан увеличил импорт фисташек из Узбекистана в 4 раза (23 тонны на сумму 464,6 тыс. долларов).
В 2024 году из 336 тонн фисташек, импортированных в Азербайджан, 52% пришлось на долю из Ирана, 35,4% - на долю Турции.
