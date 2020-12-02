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«Интер» одержал первую победу в Лиге Чемпионов

«Интер» одержал первую победу в Лиге Чемпионов Итальянский "Интер" на поле соперника обыграл «Боруссию» из Мюнхенгладбаха в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Футбол
2 декабря 2020 г. 02:17
«Интер» одержал первую победу в Лиге Чемпионов
Ромелу Лукаку и Антонио Конте

Итальянский "Интер" на поле соперника обыграл «Боруссию» из Мюнхенгладбаха в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

За хозяев отличился Плеа (46-я и 76 мин.), а в составе гостей забитыми мячами отметились Дармиан (17 минута) и Лукаку (64 и 73 мин.).

В турнирной таблице группы В «Боруссия» с 8 очками лидирует, "Шахтер", набрав 7 очков, находится на втором месте, "Реал" с тем же количеством очков идет на третьей строчке. «Интер», одержав первую победу и набрав 5 очков все еще находится на последнем месте.

Отметим, что в последнем туре встретятся «Реал» и «Боруссия», а также «Интер» примет на своем поле «Шахтер».

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