    Инсайдер: "Интер Майами" и Месси согласовали новый контракт

    Футбол
    • 28 сентября, 2025
    • 08:56
    Инсайдер: Интер Майами и Месси согласовали новый контракт

    Аргентинский нападающий Лионель Месси согласовал все условия нового контракта с клубом Главной футбольной лиги (MLS) "Интер Майами".

    Как передает Report, об этом на своей странице в X сообщил журналист-инсайдер Николо Скира.

    Нынешний контракт Месси рассчитан до конца года. В июле журналист Хави Кампос сообщил, что Месси намерен продлить контракт с клубом до конца 2028 года, поскольку хочет сыграть на следующих розыгрышах чемпионата мира (2026) и Кубка Америки (2028).

    Месси 38 лет, он выступает за "Интер Майами" с 2023 года. По ходу карьеры Месси играл за испанскую "Барселону" и французский "Пари Сен-Жермен". Аргентинец является обладателем восьми "Золотых мячей". В составе сборной Аргентины он выиграл чемпионат мира в 2022 году, Кубок Америки (2021, 2024), Финалиссиму (2022) и Олимпийские игры (2008).

    "İnter Mayami" və Messi yeni müqavilə ilə bağlı razılığa gəliblər

