İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü

    "İnter Mayami" və Messi yeni müqavilə ilə bağlı razılığa gəliblər

    Futbol
    • 28 sentyabr, 2025
    • 09:09
    İnter Mayami və Messi yeni müqavilə ilə bağlı razılığa gəliblər

    Argentinalı hücumçu Lionel Messi "İnter Mayami" ilə yeni müqavilənin bütün şərtlərinə razılaşıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə insayder jurnalist Nikolo Şira özünün "X" səhifəsində yazıb.

    Messinin hazırkı müqaviləsi ilin sonuna qədərdir.

    İyul ayında jurnalist Havi Kampos bildirib ki, Messi növbəti Dünya Çempionatında (2026) və Amerika Kubokunda (2028) oynamaq istədiyi üçün klubla müqaviləsini 2028-ci ilin sonuna qədər uzatmaq niyyətindədir.

    38 yaşlı Messi 2023-cü ildən "İnter Mayami"də çıxış edib. Messi karyerası ərzində "Barselona" və "Paris Sen-Jermen"də çıxış edib. Argentinalı səkkiz "Qızıl top" mükafatını qazanıb. Argentina milli komandası ilə 2022 Dünya Kubokunu, 2021 və 2024 Copa America, 2022 Finalissima və 2008 Olimpiya Oyunlarını qazanıb.

    İnter Lionel Messi
    Инсайдер: "Интер Майами" и Месси согласовали новый контракт

    Son xəbərlər

    09:29
    Foto

    Türkiyədən ərzaq gətirən yük maşınında külli miqdarda dərman aşkarlanıb

    Hadisə
    09:17

    İstanbula uçan təyyarə Bakıda məcburi eniş edib

    İnfrastruktur
    09:15

    Ukrayna raket zərbələrinə məruz qalıb, xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    09:09

    "İnter Mayami" və Messi yeni müqavilə ilə bağlı razılığa gəliblər

    Futbol
    08:56

    Hacıqabulda yol qəzası olub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    08:51

    ABŞ-də atışmada 3 nəfər ölüb, xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    08:41

    Venesuelanın XİN başçısı: BMT-nin Baş katibi ölkəmizə dəstək verdi

    Digər ölkələr
    08:30

    "Real Madrid"in kapitanı: "Atletiko Madrid"ə məğlubiyyət bizi yaraladı

    Futbol
    08:11

    Türkiyədə ağır yol qəzasında 3 nəfər ölüb, daha 16 sərnişin xəsarət alıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti