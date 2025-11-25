Il Meridiano Sport: "Карабах" — это команда, которая приучила всех к сюрпризам

"Карабах" - это команда, которая приучила всех к сюрпризам, и "Наполи" придется продемонстрировать максимальную концентрацию перед столь организованным соперником.

Как передает Report, об этом говорится в статье итальянского спортивного издания Il Meridiano Sport, посвященной сегодняшней встрече двух команд в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА.

Издание отмечает, что агдамский клуб уже продемонстрировал силу и характер в предыдущих четырех матчах Лиги чемпионов сезона 2025/2026. В этой связи "Наполи" понадобятся концентрация, равновесие и качество в принятии решений.

В материале подчеркивается, что чемпион Азербайджана, дебютировавший в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА в сезоне 2017/2018 (2 ничьи и 4 поражения на групповой стадии - ред.), в нынешнем турнире демонстрирует совершенно иной результат. Первая победа была добыта в матче против "Бенфики" со счетом 3:2. Затем команда обыграла "Копенгаген", сыграла вничью 2:2 с "Челси", единственное поражение команда потерпела в гостях у "Атлетик".

Со средней результативностью в 2 гола за встречу азербайджанский клуб выходит на Stadio Diego Armando Maradona, имея в активе 7 очков, отмечает издание.

"Карабах" стал самой узнаваемой командой азербайджанского футбола. Клуб в последние годы последовательно наращивал опыт в соревнованиях УЕФА и стал постоянным участником еврокубков. Для "адзурри" ("Наполи" - ред.) это будет матч, требующий максимального внимания, поскольку перед ними организованный соперник", - говорится в статье.

Напомним, ранее главный тренер итальянского "Наполи" Антонио Конте также назвал "Карабах" - командой-сюрпризом Лиги чемпионов в этом сезоне. Нам нужно восстановиться и подготовиться к новому вызову, добавил он.