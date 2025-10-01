III Игры СНГ: Сборная Азербайджана U-16 вышла в финал

Сборная Азербайджана по футболу U-16 вышла в финал III Игр СНГ.

Как передает корреспондент Report из Габалы, коллектив под руководством главного тренера Агиля Набиева встретился со сборной Кыргызстана в группе А.

Матч, прошедший на Габалинском городском стадионе, завершился победой сборной Азербайджана со счетом 4:0. Голы в ворота соперника забили Тунар Байрамов (53-я минута), Али Баширов (70-я и 75-я минуты) и Роман Фарзали (79-я минута).

В финале U-16 встретится с победителем матча между Россией и Узбекистаном.

Отметим, что соревнования по футболу в рамках III Игр СНГ завершатся 4 октября.