III Игры СНГ: Сборная Азербайджана U-16 вышла в финал
Футбол
- 01 октября, 2025
- 14:11
Сборная Азербайджана по футболу U-16 вышла в финал III Игр СНГ.
Как передает корреспондент Report из Габалы, коллектив под руководством главного тренера Агиля Набиева встретился со сборной Кыргызстана в группе А.
Матч, прошедший на Габалинском городском стадионе, завершился победой сборной Азербайджана со счетом 4:0. Голы в ворота соперника забили Тунар Байрамов (53-я минута), Али Баширов (70-я и 75-я минуты) и Роман Фарзали (79-я минута).
В финале U-16 встретится с победителем матча между Россией и Узбекистаном.
Отметим, что соревнования по футболу в рамках III Игр СНГ завершатся 4 октября.
