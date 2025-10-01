Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    III Игры СНГ: Сборная Азербайджана U-16 вышла в финал

    Футбол
    • 01 октября, 2025
    • 14:11
    III Игры СНГ: Сборная Азербайджана U-16 вышла в финал

    Сборная Азербайджана по футболу U-16 вышла в финал III Игр СНГ.

    Как передает корреспондент Report из Габалы, коллектив под руководством главного тренера Агиля Набиева встретился со сборной Кыргызстана в группе А.

    Матч, прошедший на Габалинском городском стадионе, завершился победой сборной Азербайджана со счетом 4:0. Голы в ворота соперника забили Тунар Байрамов (53-я минута), Али Баширов (70-я и 75-я минуты) и Роман Фарзали (79-я минута).

    В финале U-16 встретится с победителем матча между Россией и Узбекистаном.

    Отметим, что соревнования по футболу в рамках III Игр СНГ завершатся 4 октября.

