    III MDB Oyunları: Azərbaycanın U-16 millisi finala yüksəlib

    Futbol
    • 01 oktyabr, 2025
    • 13:52
    III MDB Oyunları: Azərbaycanın U-16 millisi finala yüksəlib

    Azərbaycanın 16 yaşadək futbolçualardan ibarət millisi III MDB Oyunlarında finala yüksəlib.

    "Report"un Qəbələyə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, Aqil Nəbiyevin baş məşqçisi olduğu kollektiv A qrupunda Qırğızıstan millisi ilə üz-üzə gəlib.

    Qəbələ şəhər stadionunda baş tutan görüş Azərbaycan millisinin 4:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Qolları Tunar Bayramov (53), Əli Bəşirov (70, 75) və Roman Fərzəli (79) rəqib qapısından keçiriblər.

    U-16 finalda Rusiya və Özbəkistan arasında keçiriləcək matçın qalibi ilə qarşılaşacaq.

    Qeyd edək ki, futbol yarışına oktyabrın 4-də yekun vurulacaq.

