III MDB Oyunları: Azərbaycanın U-16 millisi finala yüksəlib
Futbol
- 01 oktyabr, 2025
- 13:52
Azərbaycanın 16 yaşadək futbolçualardan ibarət millisi III MDB Oyunlarında finala yüksəlib.
"Report"un Qəbələyə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, Aqil Nəbiyevin baş məşqçisi olduğu kollektiv A qrupunda Qırğızıstan millisi ilə üz-üzə gəlib.
Qəbələ şəhər stadionunda baş tutan görüş Azərbaycan millisinin 4:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Qolları Tunar Bayramov (53), Əli Bəşirov (70, 75) və Roman Fərzəli (79) rəqib qapısından keçiriblər.
U-16 finalda Rusiya və Özbəkistan arasında keçiriləcək matçın qalibi ilə qarşılaşacaq.
Qeyd edək ki, futbol yarışına oktyabrın 4-də yekun vurulacaq.
Son xəbərlər
14:02
London təmsilçisi Premyer Liqa klubunun müdafiəçisini transfer etməyə hazırlaşırFutbol
13:59
Vyetnamda qasırğa 29 nəfərin ölümünə səbəb olubDigər ölkələr
13:53
Azərbaycandan turist axını 3 %-ə yaxın azalıbTurizm
13:53
Azərbaycana turist axını 2 %-ə yaxın azalıbTurizm
13:52
"Kəpəz" yeni baş məşqçi ilə razılığa gəlibFutbol
13:52
Foto
III MDB Oyunları: Azərbaycanın U-16 millisi finala yüksəlibFutbol
13:49
Foto
İRİA-nın dəstəyi ilə Naxçıvan İnnovasiya Mərkəzi yaradılıb - YENİLƏNİBİKT
13:48
Taras Kuzio: Aİ Bakı və İrəvana münasibətdə balanslı siyasət aparmalıdırXarici siyasət
13:48