Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    III Игры СНГ: Беларусь победила Узбекистан

    Футбол
    • 29 сентября, 2025
    • 14:51
    III Игры СНГ: Беларусь победила Узбекистан

    В рамках III Игр СНГ состоялся очередной футбольный матч.

    Как сообщает корреспондент Report из Габалы, встретились команды Беларуси и Узбекистана.

    Матч в группе B завершился победой команды Беларуси со счетом 2:1.

    Отметим, что футбольные соревнования завершатся 4 октября.

    III Игры СНГ Беларусь Узбекистан победа
    Фото
    III MDB Oyunları: Belarus Özbəkistanı məğlub edib

    Последние новости

    16:18

    Чайные традиции Азербайджана представлены в Брюсселе, следующий пункт - Париж

    Туризм
    16:16

    Генсек СЕ: Мирное соглашение между Баку и Ереваном откроет возможности для развития в регионе

    В регионе
    16:14

    Али Асадов: Азербайджан придает большое значение расширению торговый связей со странами СНГ

    Внешняя политика
    16:14

    Узбекский министр: Церемония открытия III Игр СНГ в Гяндже была грандиозной

    Индивидуальные
    16:12

    В Азербайджане могут изменить сроки призыва военнообязанных запаса на сборы

    Милли Меджлис
    16:10

    В Минске утвердят План реализации II этапа Стратегии экономического развития СНГ до 2030 г.

    Внешняя политика
    16:09

    Начнутся ли переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС в обход вето Венгрии?

    Внешняя политика
    16:07

    Мальдивские СМИ: Безвиз с Азербайджаном открывает новые горизонты для туризма Мальдив

    Туризм
    16:04

    Вугар Гюльмамедов: Число экологических законопроектов под парламентским контролем превысило 50

    Экология
    Лента новостей