III MDB Oyunları: Belarus Özbəkistanı məğlub edib
Futbol
- 29 sentyabr, 2025
- 14:26
III MDB Oyunları çərçivəsində növbəti futbol matçı baş tutub.
"Report"un Qəbələyə ezam olunmuş müxbirinin məlumatına görə, Belarus Özbəkistanla üz-üzə gəlib.
B qrupunda baş tutan qarşılşama Belarus komandasının 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
Qeyd edək ki, futbol yarışlarına oktyabrın 4-də yekun vurulacaq.
