    III MDB Oyunları: Belarus Özbəkistanı məğlub edib

    Futbol
    • 29 sentyabr, 2025
    • 14:26
    III MDB Oyunları: Belarus Özbəkistanı məğlub edib

    III MDB Oyunları çərçivəsində növbəti futbol matçı baş tutub.

    "Report"un Qəbələyə ezam olunmuş müxbirinin məlumatına görə, Belarus Özbəkistanla üz-üzə gəlib.

    B qrupunda baş tutan qarşılşama Belarus komandasının 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

    Qeyd edək ki, futbol yarışlarına oktyabrın 4-də yekun vurulacaq.

