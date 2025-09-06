Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Игрок "Арсенала" может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге

    Футбол
    • 06 сентября, 2025
    • 16:44
    Игрок Арсенала может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге

    Игрок английского клуба "Арсенал" Леандро Троссард может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге.

    Как сообщает Report со ссылкой на Daily Mirror, турецкий футбольный клуб "Бешикташ" направил лондонскому представителю предложение о трансфере бельгийского футболиста.

    За 30-летнего игрока "Арсеналу" предложено 19 млн фунтов стерлингов.

    Отметим, что этим летом Леонардо Троссард продлил контракт с "Арсеналом" до 2027 года.

    "Arsenal"ın futbolçusu karyerasını Türkiyə Super Liqasında davam etdirə bilər

