Игрок "Арсенала" может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге
Футбол
- 06 сентября, 2025
- 16:44
Игрок английского клуба "Арсенал" Леандро Троссард может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге.
Как сообщает Report со ссылкой на Daily Mirror, турецкий футбольный клуб "Бешикташ" направил лондонскому представителю предложение о трансфере бельгийского футболиста.
За 30-летнего игрока "Арсеналу" предложено 19 млн фунтов стерлингов.
Отметим, что этим летом Леонардо Троссард продлил контракт с "Арсеналом" до 2027 года.
