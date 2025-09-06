İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    "Arsenal"ın futbolçusu karyerasını Türkiyə Super Liqasında davam etdirə bilər

    Futbol
    • 06 sentyabr, 2025
    • 15:29
    Arsenalın futbolçusu karyerasını Türkiyə Super Liqasında davam etdirə bilər
    Leandro Trossard

    İngiltərənin "Arsenal" klubunun futbolçusu Leandro Trossard karyerasını Türkiyə Super Liqasında davam etdirə bilər.

    "Report"un "Daily Mirror"a istinadən məlumatına görə, "Beşiktaş" London təmsilçisinə belçikalı futbolçunun transferi ilə bağlı təklif göndərib.

    Türkiyə klubu 30 yaşlı futbolçunun transferi üçün 19 milyon funt-sterlinq təklif edib. 

    Qeyd edək ki, L.Trossard bu yay "Arsenal"la müqaviləsinin müddətini 2027-ci ilə qədər uzadıb. 

