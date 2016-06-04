 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Ибрагимович подпишет контракт с "Манчестер Юнайтед" до начала Евро-2016

    Контракт с шведским форвардом будет подписан до 13 июня

    Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Шведский нападающий Златан Ибрагимович подпишет контракт с английским «Манчестер Юнайтед» до начала чемпионата Европы-2016 по футболу во Франции.

    Как передает Report со ссылкой на Sky Sport, контракт с шведским форвардом будет подписан до 13 июня.

    В этот день сборная Швеции проведет свой стартовый матч на чемпионате Европы с командой Ирландии.

    Ибрагимович ранее объявил, что покинет французский «Пари Сен-Жермен» по окончании нынешнего сезона.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi