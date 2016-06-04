​Ибрагимович подпишет контракт с "Манчестер Юнайтед" до начала Евро-2016

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Шведский нападающий Златан Ибрагимович подпишет контракт с английским «Манчестер Юнайтед» до начала чемпионата Европы-2016 по футболу во Франции.

Как передает Report со ссылкой на Sky Sport, контракт с шведским форвардом будет подписан до 13 июня.

В этот день сборная Швеции проведет свой стартовый матч на чемпионате Европы с командой Ирландии.

Ибрагимович ранее объявил, что покинет французский «Пари Сен-Жермен» по окончании нынешнего сезона.