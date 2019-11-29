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Хулен Лопетеги: "Карабах" заслуживал выхода из группы

​Хулен Лопетеги: "Карабах" заслуживал выхода из группы
© Foto: "Report"

"Не ожидал, что соперник выйдет на матч с пятью защитниками. Несмотря на это "Карабах" провел встречу на высоком уровне".

Как передает откомандированный в Испанию сотрудник Report, об этом сказал главный тренер испанской "Севильи" Хулен Лопетеги, после победы в матче 5-го тура группы A Лиги Европы по футболу над "Карабахом" (2:0).

Далее 53-летний специалист сказал следующее: "Мы добились своей цели, хотя было непросто. С уважением также отнеслись к сопернику, который проявил себя профессионально и четко. Одним словом, "Карабах" заслуживал выхода из группы".

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