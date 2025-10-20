Хорватский арбитр ФИФА впервые назначен на матч сборной Азербайджана
Футбол
- 20 октября, 2025
- 15:22
Хорватский арбитр ФИФА Игорь Паяч впервые назначен на матч сборной Азербайджана в турнирах УЕФА.
Как сообщает Report, арбитр будет судить матч третьего тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА между командами "Атлетик" и "Карабах" в Испании.
Этот матч также станет первым для 40-летнего судьи в основном этапе главного клубного турнира континента.
Отметим, что матч "Атлетик" - "Карабах" состоится 22 октября в 20:45 по бакинскому времени.
