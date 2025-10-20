Хорватский арбитр ФИФА впервые назначен на матч сборной Азербайджана

Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Футбол
    • 20 октября, 2025
    • 15:22
    Хорватский арбитр ФИФА Игорь Паяч впервые назначен на матч сборной Азербайджана в турнирах УЕФА.

    Как сообщает Report, арбитр будет судить матч третьего тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА между командами "Атлетик" и "Карабах" в Испании.

    Этот матч также станет первым для 40-летнего судьи в основном этапе главного клубного турнира континента.

    Отметим, что матч "Атлетик" - "Карабах" состоится 22 октября в 20:45 по бакинскому времени.

    Хорватия арбитры УЕФА ФК "Карабах" ФК "Атлетик"
    Xorvatiyalı FIFA referisi Azərbaycan komandasının matçına ilk dəfə təyinat alıb
    FIFA's Croatian referee appointed to Azerbaijani national team's match for first time

