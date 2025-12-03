Холанд быстрее всех забил 100 голов в Английской премьер-лиге

Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Футбол
    • 03 декабря, 2025
    • 00:19
    Норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд установил рекорд Английской премьер-лиги (АПЛ) по количеству матчей, затраченных для преодоления отметки в 100 забитых мячей.

    Как сообщает Report, данное достижение покорилось Холанду в выездном матче 14-го тура против "Фулхэма".

    Для этого футболисту потребовалось 111 игр. Предыдущее достижение принадлежало английскому форварду Алану Ширеру и было установлено в 1995 году. Он забил первые 100 голов в турнире за 124 встречи.

    Холанду 25 лет, он перешел в "Манчестер Сити" в июле 2022 года. Вместе с клубом норвежец дважды стал чемпионом Англии, по разу выиграл Кубок и Суперкубок Англии, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Ранее он выступал за германскую "Боруссию" из Дортмунда, вместе с которой завоевал Кубок Германии. До этого норвежский нападающий защищал цвета австрийского "Зальцбурга". В Австрии он дважды становился чемпионом страны и обладателем кубка.

    Erlinq Holann İngiltərə Premyer Liqasında rekorda imza atıb
