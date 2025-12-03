İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Erlinq Holann İngiltərə Premyer Liqasında rekorda imza atıb

    Futbol
    • 03 dekabr, 2025
    • 00:22
    Erlinq Holann İngiltərə Premyer Liqasında rekorda imza atıb

    "Mançester Siti"nin norveçli hücumçusu Erlinq Holann İngiltərə Premyer Liqasında (APL) rekorda imza atıb.

    "Report" xəbər verir ki, norveçli hücumçusu Premyer Liqada 111-ci oyununda 100-cü qolunu vurub.

    Erlinq Holann bu nəticəni XIX turda "Fulhem"lə səfər matçında əldə edib. Buna nail olmaq üçün ona 111 oyun lazım olub.

    Bundan əvvəlki rekord 1995-ci ildə ingilis hücumçusu Alan Şirerə məxsus idi. O, turnirdə ilk 100 qolunu 124 oyunda vurub.

    Qeyd edək ki, 25 yaşlı Holann 2022-ci ilin iyulunda "Mançester Siti"yə qoşulub. Bu klubla norveçli futbolçu iki İngiltərə çempionluğu, bir İngiltərə Kuboku, həmçinin Çempionlar Liqası və UEFA Super Kuboku qazanıb.

