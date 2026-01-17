"Хетафе" арендовал нападающего "Лиона"

Уругвайский нападающий "Лиона" Мартин Сатриано перешел в испанский "Хетафе" на правах аренды.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу испанского клуба, 24-летний футболист будет выступать за испанский клуб до конца сезона.

При этом у "Хетафе" будет опция выкупа игрока летом.

Отметим, что на данный момент эксперты оценивают трансферную стоимость Сатриано в 6 миллионов евро. До этого уругваец успел поиграть за французские "Ланс", "Брест", итальянские "Эмполи" и "Интер".

Напомним, что в этом сезоне Мартин Сатриано провел в чемпионате Франции в составе "Лиона" 19 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.