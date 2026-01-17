"Хетафе" арендовал нападающего "Лиона"
Футбол
- 17 января, 2026
- 14:13
Уругвайский нападающий "Лиона" Мартин Сатриано перешел в испанский "Хетафе" на правах аренды.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу испанского клуба, 24-летний футболист будет выступать за испанский клуб до конца сезона.
При этом у "Хетафе" будет опция выкупа игрока летом.
Отметим, что на данный момент эксперты оценивают трансферную стоимость Сатриано в 6 миллионов евро. До этого уругваец успел поиграть за французские "Ланс", "Брест", итальянские "Эмполи" и "Интер".
Напомним, что в этом сезоне Мартин Сатриано провел в чемпионате Франции в составе "Лиона" 19 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.
Последние новости
14:40
В Дании и Гренландии пройдут протесты против притязаний Трампа на островДругие страны
14:30
Началась аккредитация СМИ на WUF13Инфраструктура
14:13
"Хетафе" арендовал нападающего "Лиона"Футбол
13:54
В Азербайджане за сутки изъято более 12 кг наркотиковПроисшествия
13:36
Украина обсудила с Чехией восстановление жилья и энергетическую устойчивость громадДругие страны
13:31
Азербайджан возобновил поставки куркумы из ПакистанаБизнес
13:16
В воскресенье в Баку ожидается мокрый снег, в регионах - мороз до −4°Экология
13:05
В Азербайджане найдены 7 человек, числившихся пропавшими без вестиПроисшествия
12:56