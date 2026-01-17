Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    "Хетафе" арендовал нападающего "Лиона"

    Футбол
    • 17 января, 2026
    • 14:13
    Хетафе арендовал нападающего Лиона

    Уругвайский нападающий "Лиона" Мартин Сатриано перешел в испанский "Хетафе" на правах аренды.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу испанского клуба, 24-летний футболист будет выступать за испанский клуб до конца сезона.

    При этом у "Хетафе" будет опция выкупа игрока летом.

    Отметим, что на данный момент эксперты оценивают трансферную стоимость Сатриано в 6 миллионов евро. До этого уругваец успел поиграть за французские "Ланс", "Брест", итальянские "Эмполи" и "Интер".

    Напомним, что в этом сезоне Мартин Сатриано провел в чемпионате Франции в составе "Лиона" 19 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.

    Лента новостей