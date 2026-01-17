İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    La Liqa təmsilçisi Fransa klubunun futbolçusunu heyətinə qatıb

    Futbol
    • 17 yanvar, 2026
    • 13:41
    La Liqa təmsilçisi Fransa klubunun futbolçusunu heyətinə qatıb

    İspaniya təmsilçisi "Xetafe" Fransanın "Lion" klubunun hücumçusu Martin Satrianonu icarəyə götürüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə La Liqa təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    24 yaşlı oyunçunun icarə müddəti cari mövsümün sonuna qədər nəzərdə tutulub. Müqavilənin şərtləri arasında uruqvaylı futbolçunun birdəfəlik transfer edilməsi bəndi də yer alıb.

    Qeyd edək ki, Martin Satriano bu mövsüm "Lion"un heyətində 19 oyunda meydana çıxıb və 3 qol vurub.

    Futbol La Liqa Martin Satriano "Xetafe"

    Son xəbərlər

    14:03

    Ukrayna Çexiya ilə mənzillərin bərpası və icmaların enerji dayanıqlılığını müzakirə edib

    Digər ölkələr
    13:41

    La Liqa təmsilçisi Fransa klubunun futbolçusunu heyətinə qatıb

    Futbol
    13:40

    Rusiyada Nalçikdə polislərə hücumun qarşısı alınıb

    Digər ölkələr
    13:28

    Ötən gün Azərbaycanda 12 kiloqramdan çox narkotik aşkarlanıb

    Hadisə
    13:07

    Azərbaycan Pakistandan sarıkök tədarükünü bərpa edib

    Biznes
    12:55

    41 yaşlı futbolçu "Portu"nun tarixinə düşüb

    Futbol
    12:52

    Bazar günü Bakıya sulu qar yağacaq, 4 dərəcə şaxta olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:42

    Ötən gün itkin düşmüş kimi axtarışı aparılan 7 nəfər tapılıb

    Hadisə
    12:23

    Qazaxıstan Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahına yeni rəis təyin edilib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti