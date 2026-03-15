Ив Летерм: Оборона сегодня обходится дороже, чем военная агрессия

Стоимость обороны в мире стала выше стоимости военной агрессии

Как передает Report, об этом выступая на панели в рамках бакинского глобального форума заявил бывший премьер-министр Бельгии Ив Летерм.

"Конечно, мы не впервые видим так называемую асимметричную войну, но массовое использование дронов привело к тому, что мы вынуждены полагаться на очень дорогие ракетные и оборонительные системы. Эта ситуация крайне неустойчива", - сказал Летерм.

Говоря о событиях на Ближнем Востоке, он также подчеркнул, что невозможно навязать политические ориентиры Ирану с его огромным населением и собственной культурой, отличной от западного мира.

"Нельзя навязать смену режима извне в стране с населением, скажем, 90 миллионов человек, с такими традициями и с миллионами людей, лояльных нынешнему руководству. Это очень сложно", - сказал он.

Экс-премьер также подчеркнул взвешенную позицию Китая по отношению к сложившимся конфликтам.

"Я могу себе вообразить, что Европейский союз не единственная экономика в мире, которая страдает от блокировки Ормузского пролива. И насколько мне известно, китайское руководство справляется с этим кризисом очень осмотрительно и не добавляет в конфликт новых элементов", - сказал экс-премьер Бельгии.