Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Ив Летерм: Оборона сегодня обходится дороже, чем военная агрессия

    Внешняя политика
    • 15 марта, 2026
    • 09:53
    Ив Летерм: Оборона сегодня обходится дороже, чем военная агрессия

    Стоимость обороны в мире стала выше стоимости военной агрессии

    Как передает Report, об этом выступая на панели в рамках бакинского глобального форума заявил бывший премьер-министр Бельгии Ив Летерм.

    "Конечно, мы не впервые видим так называемую асимметричную войну, но массовое использование дронов привело к тому, что мы вынуждены полагаться на очень дорогие ракетные и оборонительные системы. Эта ситуация крайне неустойчива", - сказал Летерм.

    Говоря о событиях на Ближнем Востоке, он также подчеркнул, что невозможно навязать политические ориентиры Ирану с его огромным населением и собственной культурой, отличной от западного мира.

    "Нельзя навязать смену режима извне в стране с населением, скажем, 90 миллионов человек, с такими традициями и с миллионами людей, лояльных нынешнему руководству. Это очень сложно", - сказал он.

    Экс-премьер также подчеркнул взвешенную позицию Китая по отношению к сложившимся конфликтам.

    "Я могу себе вообразить, что Европейский союз не единственная экономика в мире, которая страдает от блокировки Ормузского пролива. И насколько мне известно, китайское руководство справляется с этим кризисом очень осмотрительно и не добавляет в конфликт новых элементов", - сказал экс-премьер Бельгии.

    Ив Летерм Премьер-министр Бельгии Оборонительные систетмы военная агрессия
    İv Leterm: Müdafiə bu gün hərbi təcavüzdən daha baha başa gəlir
    Ты - Король

    Последние новости

    10:01

    Экс-премьер Бельгии: Азербайджан заслуживает особого внимания ЕС

    Внешняя политика
    09:53

    Ив Летерм: Оборона сегодня обходится дороже, чем военная агрессия

    Внешняя политика
    09:37

    Аласдер Росс: Средний коридор превратился в стратегическую артерию евразийской взаимосвязанности

    Другие страны
    09:20

    Кобаяси: Существуют препятствия для отправки кораблей в район Ормузского пролива

    Другие страны
    08:59

    Бекжан Караманов: В Казахстане выявили четыре нарушения в "день тишины" перед референдумом

    В регионе
    08:58

    ЦАХАЛ: За пять часов зафиксированы три ракетных пуска из Ирана по Израилю

    Другие страны
    08:40
    Фото

    Зияфет Аскеров: Референдум в Казахстане проходит прозрачно и организованно

    В регионе
    08:22

    Пентагон продлил срок службы авианосца USS Nimitz на 10 месяцев

    Другие страны
    07:49

    Кэролайн Ливитт: США пополнят стратегический нефтяной резерв после операции против Ирана

    Другие страны
    Лента новостей