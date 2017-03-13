Хагани Мамедов: Все были возмущены пенальти на матче между "Барселоной" и "ПСЖ"

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Азербайджанская делегация приняла участие в прошедшем в Вильнюсе (Литва) семинаре для председателей Совета судей стран-членов УЕФА, инструкторов и тренеров по физической подготовке.

Об этом Report сказал председатель Комитета судей АФФА Хагани Мамедов.

По его словам, на мероприятии, прошедшем при организационной поддержке УЕФА, вместе с ним также из АФФА присутствовали инструктор Яшар Аббасов и тренер по физической подготовке Намик Гулиев.

Председатель комитета сказал, что на семинаре были обсуждены новшества, которые футбольная структура внедрит в сезоне 2017/2018: "В правилах футбола предусмотрены некоторые изменения, которые в июне направят в местные федерации. Кроме того, мы просмотрели ряд методических видеороликов и спорных эпизодов. Там же мы проследили за прошедшей в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов встречей между "Барселоной" и "ПСЖ". Мы обсудили решения главного тренера на матче, завершившемся победой хозяев поля со счетом 6:1. Пенальти, назначенные немецким рефери Денизом Айтекином в ворота гостевой команды, были неверными решениями. Там за эпизодами наблюдали 50 судей-инспекторов и все они были возмущены".

Отметим, что аналогичные семинары проводятся с 2007 года.