Хаби Алонсо стал третьим наставником "Реала", одержавшим победу в первых пяти матчах Ла Лиги

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо после победы в матче 5-го тура испанской Ла Лиги с "Эспаньолом" (2:0) повторил достижение, которое ранее покорялось лишь двоим тренерам в истории испанского гранда.

Как передает Report, об этом сообщает статистический портал Opta Sport.

По информации источника, Хаби Алонсо стал третьим тренером в истории "Реала", выигравшим свои первые пять матчей в Ла Лиге. Ранее подобное достижение покорялось Хосе Киранте в сезоне-1928/1929, а также Вандерлею Лушембурго (2004/2005).

По итогам пяти стартовых туров чемпионата Испании мадридская команда возглавляет турнирную таблицу с 15 очками. На втором месте располагается каталонская "Барселона", у которой 10 очков и игра в запасе.