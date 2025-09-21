Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Хаби Алонсо стал третьим наставником "Реала", одержавшим победу в первых пяти матчах Ла Лиги

    Футбол
    21 сентября, 2025
    • 13:44
    Хаби Алонсо стал третьим наставником Реала, одержавшим победу в первых пяти матчах Ла Лиги

    Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо после победы в матче 5-го тура испанской Ла Лиги с "Эспаньолом" (2:0) повторил достижение, которое ранее покорялось лишь двоим тренерам в истории испанского гранда.

    Как передает Report, об этом сообщает статистический портал Opta Sport.

    По информации источника, Хаби Алонсо стал третьим тренером в истории "Реала", выигравшим свои первые пять матчей в Ла Лиге. Ранее подобное достижение покорялось Хосе Киранте в сезоне-1928/1929, а также Вандерлею Лушембурго (2004/2005).

    По итогам пяти стартовых туров чемпионата Испании мадридская команда возглавляет турнирную таблицу с 15 очками. На втором месте располагается каталонская "Барселона", у которой 10 очков и игра в запасе.

    Xabi Alonso "Real"ın sabiq baş məşqçilərinin uğurunu təkrarlayıb
    Xabi Alonso becomes third Real Madrid coach to win first five La Liga matches

    Лента новостей