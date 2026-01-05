Венесуэла объявила мобилизацию и военный режим

Власти Венесуэлы после атаки США объявили мобилизацию армии и ввели военный режим для сотрудников нефтяной отрасли и других предприятий.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в декрете, опубликованном на портале правовых актов.

"Немедленно предписывается мобилизация национальных вооруженных сил по всей территории страны и использование имеющегося потенциала национальной мощи для отражения иностранной агрессии... Милитаризация госинфраструктуры, нефтяной промышленности и других основных государственных производств. Персонал таких предприятий будет временно находиться под военным режимом", - говорится в документе.

Также декрет предписывает усиление патрулирования и охраны на сухопутных, воздушных и морских границах страны. Он действует 90 дней с момента его опубликования. Документ датирован 3 января, под ним стоит подпись президента Николаса Мадуро, вице-президента и членов правительства.