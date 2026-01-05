Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Венесуэла объявила мобилизацию и военный режим

    Другие страны
    • 05 января, 2026
    • 21:01
    Власти Венесуэлы после атаки США объявили мобилизацию армии и ввели военный режим для сотрудников нефтяной отрасли и других предприятий.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в декрете, опубликованном на портале правовых актов.

    "Немедленно предписывается мобилизация национальных вооруженных сил по всей территории страны и использование имеющегося потенциала национальной мощи для отражения иностранной агрессии... Милитаризация госинфраструктуры, нефтяной промышленности и других основных государственных производств. Персонал таких предприятий будет временно находиться под военным режимом", - говорится в документе.

    Также декрет предписывает усиление патрулирования и охраны на сухопутных, воздушных и морских границах страны. Он действует 90 дней с момента его опубликования. Документ датирован 3 января, под ним стоит подпись президента Николаса Мадуро, вице-президента и членов правительства.

    декрет Венесуэла военный режим
    Venesuelada səfərbərlik və hərbi rejim elan edilib

