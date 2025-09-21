İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş

    Xabi Alonso "Real"ın sabiq baş məşqçilərinin uğurunu təkrarlayıb

    Futbol
    • 21 sentyabr, 2025
    • 13:05
    Xabi Alonso Realın sabiq baş məşqçilərinin uğurunu təkrarlayıb

    "Real" klubunun baş məşqçisi Xabi Alonso Madrid klubunun sabiq baş məşqçilərinin uğurunu təkrarlayıb.

    "Report" "Opta Sport"a istinadən xəbər verir ki, komanda mütəxəssisin rəhbərliyi altında La Liqada ilk beş matçında qələbə qazanıb.

    Bununla da X.Alonso Xose Kirante və Vanderley Luşemburqonun nailiyyətini təkrarlayıb. Kirantenin rəhbərliyi altında "Real" 1928/1929 mövsümündə ilk beş matçı qələbə ilə başa vurub. Luşemburqo isə bunu 2004/2005 mövsümündə reallaşdırıb.

    Qeyd edək ki, Madrid təmsilçisi hazırda 15 xalla turnir cədvəlinin ilk pilləsində qərarlaşıb.

    "Real" klubu İspaniya La Liqası Xabi Alonso
    Хаби Алонсо стал третьим наставником "Реала", одержавшим победу в первых пяти матчах Ла Лиги

    Son xəbərlər

    13:43

    Biləsuvarda avtomobil maneəyə çırpılıb, sürücü ölüb

    Hadisə
    13:33
    Foto

    Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə Xankəndi şəhərinə mediatur təşkil olunub

    Media
    13:29

    AK sədri: Avropa İttifaqı rüsumlar məsələsində öz maraqlarından çıxış edəcək

    Digər ölkələr
    13:17

    Bakının iki rayonunda oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıblar

    Hadisə
    13:10

    Azərbaycan kikboksçuları Avropa çempionatını 21 medalla başa vurub

    Fərdi
    13:05

    Xabi Alonso "Real"ın sabiq baş məşqçilərinin uğurunu təkrarlayıb

    Futbol
    13:02

    İsrail və Macarıstanın XİN rəhbərləri Qəzza zolağındakı vəziyyəti müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    12:46

    Naxçıvanda yüksək dağlıq ərazilərə qar yağır

    Ekologiya
    12:33

    Sabah bəzi rayonlara yağış və qar yağacaq, dolu düşəcək - PROQNOZ

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti