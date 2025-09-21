Xabi Alonso "Real"ın sabiq baş məşqçilərinin uğurunu təkrarlayıb
Futbol
- 21 sentyabr, 2025
- 13:05
"Real" klubunun baş məşqçisi Xabi Alonso Madrid klubunun sabiq baş məşqçilərinin uğurunu təkrarlayıb.
"Report" "Opta Sport"a istinadən xəbər verir ki, komanda mütəxəssisin rəhbərliyi altında La Liqada ilk beş matçında qələbə qazanıb.
Bununla da X.Alonso Xose Kirante və Vanderley Luşemburqonun nailiyyətini təkrarlayıb. Kirantenin rəhbərliyi altında "Real" 1928/1929 mövsümündə ilk beş matçı qələbə ilə başa vurub. Luşemburqo isə bunu 2004/2005 mövsümündə reallaşdırıb.
Qeyd edək ki, Madrid təmsilçisi hazırda 15 xalla turnir cədvəlinin ilk pilləsində qərarlaşıb.
Son xəbərlər
13:43
Biləsuvarda avtomobil maneəyə çırpılıb, sürücü ölübHadisə
13:33
Foto
Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə Xankəndi şəhərinə mediatur təşkil olunubMedia
13:29
AK sədri: Avropa İttifaqı rüsumlar məsələsində öz maraqlarından çıxış edəcəkDigər ölkələr
13:17
Bakının iki rayonunda oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıblarHadisə
13:10
Azərbaycan kikboksçuları Avropa çempionatını 21 medalla başa vurubFərdi
13:05
Xabi Alonso "Real"ın sabiq baş məşqçilərinin uğurunu təkrarlayıbFutbol
13:02
İsrail və Macarıstanın XİN rəhbərləri Qəzza zolağındakı vəziyyəti müzakirə ediblərDigər ölkələr
12:46
Naxçıvanda yüksək dağlıq ərazilərə qar yağırEkologiya
12:33