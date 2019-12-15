​Гвардиола: сейчас у меня нет мыслей о “Ливерпуле”

Главный тренер “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола выразил мнение, что сейчас нужно сконцентрироваться на том, чтобы обойти “Лестер” в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

“Сейчас у меня нет мыслей о “Ливерпуле”. Я должен думать о “Лестере”. Сначала надо догнать их, чтобы приблизиться к “Ливерпулю”. В последние годы мы были невероятно последовательны дома и в гостях, но в этом сезоне мы сократили количество набранных очков. Но я был бы больше обеспокоен, если бы у нас не было игры”, - приводит слова Гвардиолы Goal.

Напомним, что “Манчестер Сити” занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 32 очка и имея игру в запасе, отставая от “Лестера” на 7 очков.