    Гвардиола летом может покинуть "Манчестер Сити"

    Футбол
    • 18 января, 2026
    • 06:53
    Гвардиола летом может покинуть Манчестер Сити

    "Манчестер Сити" и Хосеп Гвардиола проведут ключевую встречу, на которой будет решаться, продолжится ли их сотрудничество по окончании сезона.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Sky Sports.

    По информации источника, будущее Гвардиолы будет зависеть от результатов в ближайшие месяцы, а уход остается реальным, если сезон-2025/2026 не оправдает ожиданий руководства клуба. Отмечается, что "горожане" уже вышли на связь с представителями итальянского специалиста Энцо Марески в качестве варианта на случай, если Гвардиола покинет команду летом 2026 года.

    Утверждается, что Мареска очень заинтересован в работе в "Ман Сити" и готов занять пост главного тренера.

    Контракт Гвардиолы с "Манчестер Сити" истекает летом 2027 года. После 22 матчей АПЛ "горожане" заработали 43 очка и занимают второе место. Накануне "Сити" уступил в принципиальном дерби "Манчестер Юнайтед", пропустив два безответных гола.

