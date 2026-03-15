Швейцария отказала США в пролете разведывательных самолетов из-за войны в Иране
Другие страны
- 15 марта, 2026
- 00:23
Федеральный совет Швейцарии отклонил запрос США на пролет двух разведывательных самолетов над территорией страны в связи с войной в Иране.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении правительства.
Отмечается, что решение принято на основании принципа нейтралитета. Пролеты американских самолетов были запланированы на 15 марта.
В то же время Швейцария одобрила один технический рейс и два запроса на пролет транспортных самолетов.
В правительстве напомнили, что с 28 февраля 2026 года на Ближнем Востоке продолжаются интенсивные боевые действия между США, Израилем и Ираном, и в отношении этих государств применяется принцип нейтралитета.
