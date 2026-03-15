    Швейцария отказала США в пролете разведывательных самолетов из-за войны в Иране

    Федеральный совет Швейцарии отклонил запрос США на пролет двух разведывательных самолетов над территорией страны в связи с войной в Иране.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении правительства.

    Отмечается, что решение принято на основании принципа нейтралитета. Пролеты американских самолетов были запланированы на 15 марта.

    В то же время Швейцария одобрила один технический рейс и два запроса на пролет транспортных самолетов.

    В правительстве напомнили, что с 28 февраля 2026 года на Ближнем Востоке продолжаются интенсивные боевые действия между США, Израилем и Ираном, и в отношении этих государств применяется принцип нейтралитета.

    İsveçrə İranla müharibəyə görə ABŞ kəşfiyyat təyyarələrinin ərazisindən uçuşuna icazə verməyib
    КСИР сообщил о жертвах после ударов США и Израиля по заводам в Иране

    КСИР объявил о начале 50-й волны операции "Правдивое обещание 4"

    СМИ: Нетаньяху намерен обсудить с Зеленским противодействие иранским беспилотникам

    Немецкий философ Юрген Хабермас скончался в возрасте 96 лет

    Два азербайджанских боксера стали чемпионами Грузии - ОБНОВЛЕНО

    Наблюдатели ТюркПА встретились с председателем избиркома Алматы

    При ударах США и Израиля погиб инспектор Генштаба ВС Ирана

    Аббас Арагчи заявил, что война против Ирана была навязана стране

