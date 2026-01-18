İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Qvardiola yayda "Mançester Siti"dən ayrıla bilər

    Futbol
    • 18 yanvar, 2026
    • 07:13
    Qvardiola yayda Mançester Sitidən ayrıla bilər

    "Mançester Siti" və Xosep Qvardiola mövsümün sonunda əməkdaşlığın davam edib-etməyəcəyinə dair həlledici görüş keçirəcəklər.

    "Report" bu barədə "Sky Sports"a istinadən xəbər verir.

    Mənbənin məlumatına görə, Qvardiolanın gələcəyi yaxın aylardakı nəticələrdən asılı olacaq və əgər 2025/2026 mövsümü klub rəhbərliyinin gözləntilərini doğrultmasa, onun gedişi real görünür.

    Qeyd olunur ki, "şəhərlilər" artıq italyan mütəxəssis Enzo Mareskanın nümayəndələri ilə əlaqə saxlayıblar və Qvardiola 2026-cı ilin yayında komandadan ayrılacağı halda, onu baş məşqçi postuna namizəd kimi nəzərdən keçirirlər.

    Mareskanın "Mançester Siti"də işləməyə maraqlı və baş məşqçi vəzifəsini tutmağa hazır olduğu bildirilir.

    Qvardiolanın klubla müqaviləsi 2027-ci ilin yayında başa çatır. Premyer Liqada 22 oyundan sonra "şəhərlilər" 43 xal toplayaraq ikinci yerdə qərarlaşıblar. Dünən "Siti" prinsipial derbidə "Mançester Yunayted"ə 2 cavabsız qolla məğlub olub.

