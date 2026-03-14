СМИ: Нетаньяху намерен обсудить с Зеленским противодействие иранским беспилотникам

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил Киеву запрос на проведение переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает Report, об этом сообщает Ynet.

Отмечается, что это связано с тем, что Украина имеет большой опыт в противодействии беспилотникам иранского производства. Цель встречи - наладить израильско-украинское сотрудничество в этом вопросе.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук подтвердил, что такой запрос был направлен, отметив, что из-за плотного графика телефонный разговор пока не состоялся, но он надеется, что это произойдет в начале следующей недели.