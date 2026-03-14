СМИ: Нетаньяху намерен обсудить с Зеленским противодействие иранским беспилотникам
- 14 марта, 2026
- 23:40
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил Киеву запрос на проведение переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как передает Report, об этом сообщает Ynet.
Отмечается, что это связано с тем, что Украина имеет большой опыт в противодействии беспилотникам иранского производства. Цель встречи - наладить израильско-украинское сотрудничество в этом вопросе.
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук подтвердил, что такой запрос был направлен, отметив, что из-за плотного графика телефонный разговор пока не состоялся, но он надеется, что это произойдет в начале следующей недели.
23:54
КСИР объявил о начале 50-й волны операции "Правдивое обещание 4"В регионе
23:40
СМИ: Нетаньяху намерен обсудить с Зеленским противодействие иранским беспилотникамДругие страны
23:23
Немецкий философ Юрген Хабермас скончался в возрасте 96 летДругие страны
23:19
Фото
Два азербайджанских боксера стали чемпионами Грузии - ОБНОВЛЕНОИндивидуальные
23:10
Фото
Наблюдатели ТюркПА встретились с председателем избиркома АлматыВнешняя политика
22:53
При ударах США и Израиля погиб инспектор Генштаба ВС ИранаВ регионе
22:19
Аббас Арагчи заявил, что война против Ирана была навязана странеВ регионе
22:12
Фото
Борец греко-римского стиля Илькин Гурбанов взял бронзу ЧЕ в Сербии - ОБНОВЛЕНОИндивидуальные
22:08