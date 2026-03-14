СМИ: Нетаньяху намерен обсудить с Зеленским противодействие иранским беспилотникам
    СМИ: Нетаньяху намерен обсудить с Зеленским противодействие иранским беспилотникам

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил Киеву запрос на проведение переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    Как передает Report, об этом сообщает Ynet.

    Отмечается, что это связано с тем, что Украина имеет большой опыт в противодействии беспилотникам иранского производства. Цель встречи - наладить израильско-украинское сотрудничество в этом вопросе.

    Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук подтвердил, что такой запрос был направлен, отметив, что из-за плотного графика телефонный разговор пока не состоялся, но он надеется, что это произойдет в начале следующей недели.

    KİV: Netanyahu Zelenski ilə İran dronlarına qarşı mübarizəni müzakirə etmək niyyətindədir
    КСИР объявил о начале 50-й волны операции "Правдивое обещание 4"

    Немецкий философ Юрген Хабермас скончался в возрасте 96 лет

    Два азербайджанских боксера стали чемпионами Грузии - ОБНОВЛЕНО

    Наблюдатели ТюркПА встретились с председателем избиркома Алматы

    При ударах США и Израиля погиб инспектор Генштаба ВС Ирана

    Аббас Арагчи заявил, что война против Ирана была навязана стране

    Борец греко-римского стиля Илькин Гурбанов взял бронзу ЧЕ в Сербии - ОБНОВЛЕНО

    Эрдоган: Израиль наносит удары по школам и больницам

