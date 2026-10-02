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    Густаву Коррейя впервые рассудит матч с участием азербайджанской команды

    Футбол
    • 02 октября, 2026
    • 13:40
    Густаву Коррейя впервые рассудит матч с участием азербайджанской команды

    Главный арбитр матча Лиги наций УЕФА Азербайджан - Литва впервые в карьере будет судить встречу с участием азербайджанской команды.

    Как сообщает Report, назначенный на игру 34-летний португальский арбитр ФИФА Густаву Коррейя ранее не получал назначений на матчи азербайджанских клубов и сборных.

    Помимо встреч чемпионата Португалии, Коррейя также обслуживает матчи греческой Суперлиги и игры в Саудовской Аравии.

    В нынешнем сезоне он работал и на матчах квалификационных этапов Лиги чемпионов и Лиги конференций УЕФА.

    Встреча Азербайджан - Литва состоится 4 октября на стадионе поселка "8-й километр". Начало игры - в 17:00.

    Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Международная Федерация Футбола (ФИФА)
    Portuqaliyalı hakim Qustavo Korreya ilk dəfə Azərbaycan təmsilçisinin oyununu idarə edəcək
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