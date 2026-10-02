Густаву Коррейя впервые рассудит матч с участием азербайджанской команды

Главный арбитр матча Лиги наций УЕФА Азербайджан - Литва впервые в карьере будет судить встречу с участием азербайджанской команды.

Как сообщает Report, назначенный на игру 34-летний португальский арбитр ФИФА Густаву Коррейя ранее не получал назначений на матчи азербайджанских клубов и сборных.

Помимо встреч чемпионата Португалии, Коррейя также обслуживает матчи греческой Суперлиги и игры в Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне он работал и на матчах квалификационных этапов Лиги чемпионов и Лиги конференций УЕФА.

Встреча Азербайджан - Литва состоится 4 октября на стадионе поселка "8-й километр". Начало игры - в 17:00.