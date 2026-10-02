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    Portuqaliyalı hakim Qustavo Korreya ilk dəfə Azərbaycan təmsilçisinin oyununu idarə edəcək

    Futbol
    • 02 oktyabr, 2026
    • 12:50
    Portuqaliyalı hakim Qustavo Korreya ilk dəfə Azərbaycan təmsilçisinin oyununu idarə edəcək

    UEFA Millətlər Liqasında keçiriləcək Azərbaycan - Litva oyununun baş hakimi Qustavo Korreya ilk dəfə ölkə təmsilçisinin matçını idarə edəcək.

    "Report"un məlumatına görə, 34 yaşlı FIFA referisi daha əvvəl Azərbaycan klublarının və aşağı yaş qrupu üzrə yığmaların qarşılaşmasına təyinat almayıb.

    Portuqaliyalı hakim karyerası ərzində ölkəsinin çempionat oyunları ilə yanaşı, Yunanıstan Superliqası və Səudiyyə Ərəbistanında da oyunları idarə edir.

    O, cari mövsüm UEFA Çempionlar Liqasının, UEFA Konfrans Liqasının təsnifat mərhələsinin matçlarında da söz sahibi olub.

    Xatırladaq ki, Azərbaycan - Litva oyunu oktyabrın 4-də, saat 17:00-da 8-ci km qəsəbə stadionunda keçiriləcək.

    Qustavo Korreya Futbol üzrə Azərbaycan millisi Futbol üzrə Litva millisi UEFA Millətlər Liqası
    Густаву Коррейя впервые рассудит матч с участием азербайджанской команды
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