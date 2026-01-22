Гурбан Гурбанов: Я очень рад за азербайджанский футбол

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов очень рад успеху азербайджанского футбола.

Как сообщает Report, об этом наставник агдамского клуба заявил на пресс-конференции.

Опытный специалист поделился своими впечатлениями от матча VII тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против немецкого "Айнтрахта" (Франкфурт), который состоялся в Баку:

"Поздравляю наших болельщиков с победой. Эта победа была их заслуженной наградой. В такую холодную погоду они поддерживали команду. Возможно, болельщики хотели этой победы даже больше, чем мы. Конечно, поздравляю и своих футболистов. На поле была дисциплинированная игра. Более того, можно сказать, что мы увидели такую дисциплину, какой не наблюдали в некоторых предыдущих матчах. Я очень рад за азербайджанский футбол".

Г. Гурбанов также высказался о предстоящем матче следующего тура против "Ливерпуля":

"Мы поедем в Ливерпуль с большой уверенностью. Играть там тяжело для любой команды. Нам предстоит матч против одного из самых титулованных клубов Англии. Я попрошу своих футболистов не бояться и вести борьбу до конца. Их болельщики очень агрессивные и воинственные. Верю, что мои игроки в Англии как минимум продолжат то, что показали сегодня".

Отметим, что матч "Карабах" - "Айнтрахт" завершился победой агдамского представителя со счетом 3:2.