    Гурбан Гурбанов: Я очень рад за азербайджанский футбол

    Футбол
    • 22 января, 2026
    • 01:07
    Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов очень рад успеху азербайджанского футбола.

    Как сообщает Report, об этом наставник агдамского клуба заявил на пресс-конференции.

    Опытный специалист поделился своими впечатлениями от матча VII тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против немецкого "Айнтрахта" (Франкфурт), который состоялся в Баку:

    "Поздравляю наших болельщиков с победой. Эта победа была их заслуженной наградой. В такую холодную погоду они поддерживали команду. Возможно, болельщики хотели этой победы даже больше, чем мы. Конечно, поздравляю и своих футболистов. На поле была дисциплинированная игра. Более того, можно сказать, что мы увидели такую дисциплину, какой не наблюдали в некоторых предыдущих матчах. Я очень рад за азербайджанский футбол".

    Г. Гурбанов также высказался о предстоящем матче следующего тура против "Ливерпуля":

    "Мы поедем в Ливерпуль с большой уверенностью. Играть там тяжело для любой команды. Нам предстоит матч против одного из самых титулованных клубов Англии. Я попрошу своих футболистов не бояться и вести борьбу до конца. Их болельщики очень агрессивные и воинственные. Верю, что мои игроки в Англии как минимум продолжат то, что показали сегодня".

    Отметим, что матч "Карабах" - "Айнтрахт" завершился победой агдамского представителя со счетом 3:2.

    Гурбан Гурбанов ФК "Карабах" пресс-конференция победа
    Qurban Qurbanov: "Azərbaycan futbolu adına çox sevinirəm"

    Лента новостей