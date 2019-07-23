​Гурбан Гурбанов высказал свое мнение по поводу завтрашнего матча

«Все мысли направлены на завтрашний матч. Наш соперник старается продемонстрировать свою игру, как дома, так и в гостях. В составе «Дандолка» есть очень скоростные и опасные футболисты. Вся команда вместе с тренером очень хотят добиться удачного результата».

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер команды "Карабах" Гурбан Гурбанов. 47-летний эксперт отметил, что игра на искусственном газоне влияет на футбол:

«Конечно, хотелось бы играть на естественном газоне, но нет времени думать об этом. Надо собраться на игру. В первом квалификационном раунде гостевая ничья стала удачной, но насчет завтрашней встречи нельзя говорить. Завтра против нас сыграет мотивированная команда», - заявил Гурбанов.

Первый матч между "Дандолком" и "Карабахом" состоится в среду, 24 июля, ответная игра – 31 июля в Баку.