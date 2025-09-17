Гурбан Гурбанов: Вера в себя моих подопечных помогла одержать победу

Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Вера в себя футболистов "Карабаха" помогла им одержать победу.

    Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер "скакунов" Гурбан Гурбанов на послематчевой пресс-конференции по итогам встречи I тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против португальской "Бенфики".

    Опытный специалист поделился впечатлениями после исторической выездной победы.

    "Поздравляю своих футболистов с этим успехом. Мы показали хорошую игру и добились хорошей победы. На самом деле, сегодня мы могли и проиграть. Потому что после стартового свистка преимущество было на стороне соперника. Изменить ход игры в свою пользу казалось непростой задачей. Вера моих футболистов в себя помогла нам одержать победу. То, что мы победили "Бенфику", не означает, что они слабы. Они умеют очень хорошо обращаться с мячом. На предматчевой пресс-конференции я говорил, что моим футболистам будет нелегко. Слава Всевышнему, мы победили. Желаю "Бенфике" удачи в предстоящих матчах", - заключил Г. Гурбанов.

    Отметим, что матч "Бенфика" - "Карабах" завершился победой агдамцев со счетом 2:3.

    Лента новостей