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Гурбан Гурбанов побывал на базе немецкого клуба "Байер"

Гурбан Гурбанов побывал на базе немецкого клуба "Байер" Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов, отправившийся в Германию, побывал в лагере лидера Бундеслиги "Байера".
Футбол
25 января 2024 г. 00:47
Гурбан Гурбанов побывал на базе немецкого клуба Байер

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов, отправившийся в Германию, побывал в лагере лидера Бундеслиги "Байера".

Как передает Report, наставник "Карабаха" понаблюдал за тренировочным процессом немецкого клуба, а затем встретился с главным тренером Хаби Алонсо.

Наставник агдамцем рассказал о встрече с Хаби Алонсо и раскрыл некоторые подробности беседы с испанским специалистом:

"Я давно не участвовал за рубежом в подобных мероприятиях. Стиль игры "Байера" и их успешное выступление привлекло мое внимание. Методы работы Хаби Алонсо очень интересны. За время своей футбольной карьеры, он тренировался под руководством очень больших тренеров. Также смог добиться значительных успехов и в тренерской деятельности. Я хотел поинтересоваться методами работы Хаби Алонсо и тренеров, под руководством которых он играл".

По его словам, эта была очень полезная встреча: "Принял участие в тренировке "Байера", а после встретился с Хаби Алонсо. Мы поговорили о его карьере футболиста и тренера, а также о таких наставниках как Пеп Гвардиола, Карло Анчелотти, Жозе Моуриньо, с которыми он работал".

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Версия на азербайджанском языке ФотоQurban Qurbanov Almaniya klubunun düşərgəsində olub

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