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Гурбан Гурбанов: На матче чувствовалось колоссальное давление болельщиков на игроков

Гурбан Гурбанов: На матче чувствовалось колоссальное давление болельщиков на игроков На матче чувствовалось колоссальное давление болельщиков на игроков.
Футбол
7 октября 2022 г. 10:07
Гурбан Гурбанов: На матче чувствовалось колоссальное давление болельщиков на игроков

На матче чувствовалось колоссальное давление болельщиков на игроков.

Как сообщает Report, об этом главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов сказал журналистам в Международном аэропорту Гейдар Алиев после третьего матча группового этапа Лиги Европы УЕФА, в котором они выиграли со счетом 3:0 у греческого "Олимпиакоса".

50-летний специалист отметил, что, несмотря на давление, игроки продемонстрировали профессионализм и спокойствие.

По словам Гурбанова, что им удалось добавить в актив три ценных очка в важном матче: "Мы провели хорошую игру, и я очень доволен игроками".

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Версия на азербайджанском языке Qurban Qurbanov: "Gərginlik həddindən artıq hiss olunurdu"

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