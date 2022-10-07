Гурбан Гурбанов: На матче чувствовалось колоссальное давление болельщиков на игроков

На матче чувствовалось колоссальное давление болельщиков на игроков.
Как сообщает Report, об этом главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов сказал журналистам в Международном аэропорту Гейдар Алиев после третьего матча группового этапа Лиги Европы УЕФА, в котором они выиграли со счетом 3:0 у греческого "Олимпиакоса".
50-летний специалист отметил, что, несмотря на давление, игроки продемонстрировали профессионализм и спокойствие.
По словам Гурбанова, что им удалось добавить в актив три ценных очка в важном матче: "Мы провели хорошую игру, и я очень доволен игроками".