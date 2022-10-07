Гурбан Гурбанов: На матче чувствовалось колоссальное давление болельщиков на игроков

На матче чувствовалось колоссальное давление болельщиков на игроков.

На матче чувствовалось колоссальное давление болельщиков на игроков.

Как сообщает Report, об этом главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов сказал журналистам в Международном аэропорту Гейдар Алиев после третьего матча группового этапа Лиги Европы УЕФА, в котором они выиграли со счетом 3:0 у греческого "Олимпиакоса".

50-летний специалист отметил, что, несмотря на давление, игроки продемонстрировали профессионализм и спокойствие.

По словам Гурбанова, что им удалось добавить в актив три ценных очка в важном матче: "Мы провели хорошую игру, и я очень доволен игроками".