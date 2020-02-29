Гурбан Гурбанов: Кроме судьи, все сказали, что гол был чистый

"Заработали одно очко, пополнив свой очковой багаж".

Как передает Report, об этом после матча XIX тура Премьер-лиги Азербайджана с бакинским "Сабахом" (0:0), сказал главный тренер агдамского "Карабаха" Гурбан Гурбанов.

48-летний специалист подчеркнул, что соперник всю игру оборонялся, а в такой ситуации сложно создавать много голевых моментов. "Футболисты очень старались, все 90 минут сохраняли игровую дисциплину. Невозможно показывать абсолютно идеальный футбол. Наличие некоторых ошибок вполне нормально".

По поводу незасчитанного голевого момента в ворота гостей, Г.Гурбанов сказал следующее: "Кроме судьи, все сказали, что там был чистый гол. Даже в рядах "Сабаха" это признали. Арбитрам стоит быть более внимательными. В последнее время с судейской стороны ошибок стало больше. Понимаю, что они молодые. Каждый из них должен работать над собой", - заявил Гурбанов.