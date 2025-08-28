    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды Борьба с неоколониализмом

    Гурбан Гурбанов: Этой победы больше всего заслуживали болельщики

    Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов после ответного матча плей-офф Лиги чемпионов УЕФА против венгерского "Ференцвароша" на пресс-конференции заявил, что победа в первую очередь принадлежит болельщикам.

    Как передает Report, Г. Гурбанов отметил, что выход в групповую стадию турнира стал огромной радостью для всей команды:

    "Мы стали свидетелями напряженной игры. Поздравляю своих футболистов с большим достижением. Давно не ощущал такой атмосферы на стадионе. Но этой победы больше всего заслуживали наши болельщики".

    Гурбанов также подчеркнул, что с особой гордостью воспринял поздравление Президента Ильхама Алиева:

    "Президент Ильхам Алиев поздравил "Карабах". Я с гордостью принимаю это поздравление. Еще раз мы убедились, что глава государства следит за нашими матчами и поддерживает нас. Со своей стороны хочу поздравить президента Ильхама Алиева и его семью с этой победой".

    Тренер не исключил проведения матчей группового этапа на Олимпийском стадионе в Баку:

    "Мы пока не решили, на каком стадионе будем проводить матчи группового этапа. Возможно, продолжим на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Но если будет сочтено нужным, можем использовать и Олимпийский стадион".

    Наставник отметил, что перед игрой футболисты испытывали напряжение:

    "Последние три дня я находился рядом с командой и видел, насколько они были напряжены. Я даже просил их сохранять спокойствие, хотя и сам испытывал волнение. К счастью, сегодня они сумели справиться. Я обнимаю каждого из них. Наши футболисты полностью заслужили право играть в групповом этапе".

    Напомним, ответный матч "Карабах" – "Ференцварош" завершился победой гостей со счетом 3:2. Однако в первой встрече агдамский клуб одержал уверенную победу 3:1, что позволило ему выйти в групповой этап Лиги чемпионов.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Qurban Qurbanov: "Qarabağ"ın qələbəsini ən çox azarkeşlər haqq edirdilər"

