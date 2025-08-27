    İlham Əliyev Böyük Qayıdış UEFA Çempionlar Liqası UEFA Avropa Liqası UEFA Konfrans Liqası Zəngəzur dəhlizi Neokolonializmlə mübarizə Hava proqnozu

    Qurban Qurbanov: "Qarabağ"ın qələbəsini ən çox azarkeşlər haqq edirdilər"

    Futbol
    27 avqust, 2025
    23:37
    Qurban Qurbanov: Qarabağın qələbəsini ən çox azarkeşlər haqq edirdilər

    "Qarabağ"ın qələbəsini ən çox azarkeşlər haqq edirdilər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Qarabağ"ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində "Ferentsvaroş"a (Macarstan) qarşı keçirdikləri cavab oyundan sonra mətbuat konfransında deyib.

    Təcrübəli mütəxəssis Liqa mərhələsinə yollandıqları üçün hədsiz sevincli olduqlarını söyləyib:

    "Gərgin oyuna şahidlik etdik. Futbolçularım böyük nailiyyət təbrik edirəm. Sanki çoxdandır stadionda bu cür atmosferə şahidlik etmirdim. Bu qalibiyyəti ən çox azarkeşlərimiz haqq edirdilər".

    O, Prezident İlham Əliyevin təbrikini sevinclə qarşıladığını bildirib:

    "Prezident İlham Əliyev "Qarabağ"ı təbrik edib. Bunu qürur hissi ilə qarşılayıram. Bir daha gördük ki, ölkə başçısı oyunlarımızı izləyir və bizə dəstək olur. Mən də öz növbəmdə bu qələbə münasibəti ilə Prezident İlham Əliyevi və ailəsini təbrik edirəm".

    Qurban Qurbanov Liqa mərhələsinin oyunlarını Bakı Olimpiya Stadionunda keçirəcəklərini istisna etməyib:

    "Liqa mərhələsinin oyunlarını hansı stadionda keçirəcəyimizə qərar verməmişik. Matçlarımızı Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda da davam etdirə bilərik. Lakin məsləhət olarsa Bakı Olimpiya Stadionundan da istifadə etmək mümkündür".

    Baş məşqçi "Qarabağ" futbolçularının oyundan öncə gərgin olduqlarını vurğulayıb:

    "Son 3 gün idi ki, futbolçuların yanında idim. onların necə gərgin olduqlarını hiss edirdim. Hətta, futbolçularıma soyuqqanlı olmağı tapşırmışdım. Baxmayaraq ki, mənim özümdə də gərginlik hiss olunurdu. Şükürlər olsun ki, bu gün onlar şirin məğlubiyyət aldılar. Onların hər birini bağrıma basıram. Futbolçularımız Liqa mərhələsində oynamağı tam haqq edirdilər".

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" - " Ferentsvaroş " oyunu qonaqların 3:2 hesablı qələbəsi ilə bitib. Səfərdəki ilk matçda Ağdam təmsilçisi 3:1 hesablı qələbəyə sevinmişdi.

    Гурбан Гурбанов: Этой победы больше всего заслуживали болельщики

