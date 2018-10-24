Гурбан Гурбанов: Думаю, завтра состоится интересный для всех нас матч

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Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ "Все мы знаем, что выйдем на важную встречу. У обеих команд нет очков. Нет необходимости много говорить об этой встрече. Мы подготовили команду. Думаю, завтра состоится интересный для всех нас матч".

Как сообщает Report, об этом главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов заявил накануне встречи в III туре группового раунда Лиги Европы УЕФА с представителем Украины командой "Ворскла".

46-летний специалист ответил и на вопросы журналистов на пресс-конференции, организованной в Бакинском Олимпийском Комплексе.

- Каково психологическое состояние после технического поражения?

- Все в порядке. Это разные турниры. Бывают ошибки, и мы делаем все необходимое для их устранения.

- Каково нынешнее состояние Дональда Герье?

- Пока он не восстановился полностью, но есть вероятность, что сможет играть в завтрашнем матче.

- Сможем ли увидеть в составе команды Ханнеса Халльдоурссона?

- Мы примем решение завтра.

- Нашел ли "Карабах" путь, чтобы забить гол в ворота "Ворскла"?

- Мы пока не играли. Проблема связана не только с нападением. Для победы нужно забить гол, к чему мы и будем стремиться.

- Соперник забил голы в обоих матчах Лиги Европы в группе...

- "Ворскла" - это команда, которая способна забить гол. Мы должны быть внимательными в защите, и в тоже время суметь выйти в атаку. Мы работали над этим.

- Продажа билетов оставляет желать лучшего. Это вас беспокоит?

- Болельщики всегда были с нами. Верю, что они опять займут свои места.