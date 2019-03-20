​Гризманн хочет сменить «Атлетико» на «Барселону»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн хочет покинуть свою команду.

Как передает Report со ссылкой на El Mundo Deportivo, французский футболист желает продолжить карьеру в «Барселоне», а его представители уже начали переговоры.

При этом, по данным Marca, каталонская команда в настоящее время не сильно заинтересована в приобретении Гризманна, которым серьёзно интересовалась летом прошлого года.

Однако тогда форвард подписал новый контракт с «Атлетико», но сейчас, по данным издания, жалеет о своём решении.

Действующий контракт Гризманна с «Атлетико», за который играет с 2014 года, рассчитан до 2023 года. В нынешнем сезоне французский игрок принял участие в 28 матчах в чемпионате Испании, забил 12 голов и отдал 8 результативных передач.