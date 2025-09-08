Греческий судья во второй раз получил назначение на матч в Азербайджане
Футбол
- 08 сентября, 2025
- 13:15
Греческий рефери ФИФА Вассилис Фотиас во второй раз получил назначение на матч азербайджанской команды.
Как сообщает Report, 36-летний рефери будет судить матч отборочного этапа ЧМ-2026 Азербайджан - Украина.
Ранее он уже судил матч молодежной сборной Азербайджана (U-21) с Норвегией в 2021 году.
Отметим, что матч Азербайджан - Украина состоится 9 сентября в 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.
