Греческий судья во второй раз получил назначение на матч в Азербайджане

Греческий рефери ФИФА Вассилис Фотиас во второй раз получил назначение на матч азербайджанской команды.

Как сообщает Report, 36-летний рефери будет судить матч отборочного этапа ЧМ-2026 Азербайджан - Украина.

Ранее он уже судил матч молодежной сборной Азербайджана (U-21) с Норвегией в 2021 году.

Отметим, что матч Азербайджан - Украина состоится 9 сентября в 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.