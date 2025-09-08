ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война

    Греческий судья во второй раз получил назначение на матч в Азербайджане

    Футбол
    • 08 сентября, 2025
    • 13:15
    Греческий судья во второй раз получил назначение на матч в Азербайджане

    Греческий рефери ФИФА Вассилис Фотиас во второй раз получил назначение на матч азербайджанской команды.

    Как сообщает Report, 36-летний рефери  будет судить матч отборочного этапа ЧМ-2026 Азербайджан - Украина. 

    Ранее он уже судил матч молодежной сборной Азербайджана (U-21) с Норвегией в 2021 году. 

    Отметим, что матч Азербайджан - Украина состоится 9 сентября в 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

    сборная Азербайджана футбол Украина матч
    Yunanıstanlı hakim ikinci dəfə Azərbaycan komandasının matçına təyinat alıb

    Последние новости

    14:04

    В Киеве главам дипмиссий показали поврежденное российской атакой здание Кабмина Украины

    Другие страны
    13:58

    Глава МИД РФ назвал приоритеты Москвы на Южном Кавказе

    В регионе
    13:56

    Багаи: Президент Ирана примет участие в 80-ой сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

    В регионе
    13:47
    Фото

    В Азербайджане начала работу Академия ИИ

    ИКТ
    13:42

    В Баку школьную форму можно приобрести в 29 торговых точках

    Наука и образование
    13:37

    В село Венгли Агдеринского района отправилась очередная группа жителей

    Внутренняя политика
    13:36

    Каха Каладзе: Правоохранительные органы жестко ответят на провокации в день выборов

    В регионе
    13:30

    В Словакии автобус столкнулся с грузовиком: один погиб, десятки пострадали

    Другие страны
    13:27

    Ронен Краус: Израиль продолжит борьбу с терроризмом

    Внешняя политика
    Лента новостей