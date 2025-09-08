İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”

    Yunanıstanlı hakim ikinci dəfə Azərbaycan komandasının matçına təyinat alıb

    Futbol
    • 08 sentyabr, 2025
    • 13:01
    Yunanıstanlı hakim ikinci dəfə Azərbaycan komandasının matçına təyinat alıb
    Vassilis Fotias

    Yunanıstanlı FIFA referisi Vassilis Fotias ikinci dəfə Azərbaycan komandasının matçına təyinat alıb. 

    "Report"un məlumatına görə, DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin Azərbaycan - Ukrayna oyununu idarə edəcək 36 yaşlı referi növbəti dəfə Bakıya səfər edəcək. 

    Yunanıstanlı ədalət təmsilçisi daha əvvəl 2021-ci ildə Azərbaycanın U-21 yığmasının Norveçlə görüşündə iş başında olub. Həmin vaxt "Baksell Arena"da (hazırkı "Neftçi Arena") gerçəkləşən qarşılaşma qonaqların 2:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Fotias İsmayıl Zülfüqarlıya, Mustafa Yıldırıma, qonaqlardan isə Leo Hyeldeyə, Sebastyan Sebulonsenə və Noah Holma sarı vərəqə göstərib. 

    Vassilis Fotias 2021-ci ildən UEFA turnirlərinə təyinat alır. O, daha əvvəl UEFA Çempionlar Liqası və UEFA Konfrans Liqasının təsnifat mərhələlərinin qarşılaşmalarını idarə edib. FIFA referisi karyerasında ikinci dəfə əsas milli komandaların seçmə mərhələdəki görüşünə təyinat alıb. O, 2023-cü ildə Farer adaları - Moldova matçında (0:1) söz sahibi olub.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan – Ukrayna qarşılaşması sentyabrın 9-da, saat 20:00-da Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda baş tutacaq.

    DÇ-2026 Azərbaycan - Ukrayna oyunu hakim təyinatı
    Греческий судья во второй раз получил назначение на матч в Азербайджане

    Son xəbərlər

    14:01

    Naxçıvan Muxtar Respublika stadionu yaxın vaxtlarda beynəlxalq standartlara uyğun şəkildə təmir ediləcək

    Futbol
    13:51

    Azərbaycanın U-21 yığmasını Bolqarıstanla oyuna Ayxan Abbasovun köməkçisi çıxaracaq

    Futbol
    13:47

    Laçında traktor dərəyə aşıb, bir nəfər ölüb

    Hadisə
    13:44

    Vaqif Sadıqov: "AFFA Fernandu Santuşu istefaya göndərməklə düzgün addım atıb"

    Futbol
    13:40

    Slovakiyada avtobus yük maşını ilə toqquşub, onlarla yaralı var

    Digər ölkələr
    13:36

    Ronen Krausz: İsrail terrorla mübarizəni davam etdirəcək

    Xarici siyasət
    13:22
    Foto

    Ağdərənin Vəngli kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

    Daxili siyasət
    13:21

    Məktəbli geyimlərinin Bakı üzrə 29 satış məntəqəsi fəaliyyət göstərir

    Elm və təhsil
    13:17
    Foto

    Azərbaycanda Süni İntellekt Akademiyası fəaliyyətə başlayıb

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti