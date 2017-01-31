Голландский клуб внес ясность в утверждения в связи с Рамилем Шейдаевым

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Голландский клуб "Гоу Эхед Иглс" прокомментировал утверждения о заинтересованности клуба футболистом сборной Азербайджана и турецкого "Трабзонспор" Рамилем Шейдаевым.

Как сообщает Report, технический директор команды Деннис Бэккинг опроверг эти утверждения в заявлении изданию AD.

Он отметил, что с 20-летним нападающим не велись никакие переговоры.

Отметим, что турецкие СМИ написали о передаче Рамиля Шейдаева в аренду голландскому клубу.