    Гол и передача Лионеля Месси принесли победу "Интер Майами" в МЛС

    Футбол
    • 17 сентября, 2025
    • 07:26
    Гол и передача Лионеля Месси принесли победу Интер Майами в МЛС

    "Интер Майами" обыграл со счетом 3:1 "Сиэтл Саундерс" в матче регулярного чемпионата МЛС.

    Как сообщает Report, встреча прошла в ночь на 17 сентября по бакинскому времени на стадионе "Ди-Ар-Ви Пи-Эн-Кей Стэдиум" в Форт-Лодердейле, штат Флорида.

    На 12-й минуте игры счет открыл испанский защитник хозяев поля Жорди Альба, которому ассистировал аргентинский нападающий Лионель Месси. На 41-й минуте 38-летний Месси удвоил преимущество клуба из Майами с передачи 36-летнего Альбы. На 52-й минуте ямайский защитник Йен Фрэй довел счет до крупного.

    На 69-й минуте полузащитник гостей Обед Варгас отыграл один гол, установив окончательный результат.

    "Интер Майами" набрал 49 очков в 27 матчах и поднялся на пятое место в таблице Восточной конференции МЛС. "Сиэтл Саундерс" с 45 очами в 29 матчах остался четвертым на Западе.

