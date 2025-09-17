Messinin qolu və ötürməsi "İnter Mayami"yə qələbə qazandırıb

İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1

    • 17 sentyabr, 2025
    • 06:56
    ABŞ-nin Florida ştatının "Fort Lauderdeyl" (Floroda ştatı - red) şəhərində MLS-in adi mövsümündə "İnter Mayami" və "Sietl Saunders" komandaları arasında matç başa çatıb.

    "Report" xəbər verir ki qarşılaşma "İnter Mayami"nin 3:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

    Hesabı 12-ci dəqiqədə argentinalı hücumçu Lionel Messinin ötürməsi ilə meydan sahiblərinin ispaniyalı müdafiəçisi Jordi Alba  açıb. 41-ci dəqiqədə Messi Albanın ötürməsi ilə Mayami komandasının hesabdakı fərqini artırıb.

    52-ci dəqiqədə yamaykalı müdafiəçi Yen Frey komandanın üçüncü qolunu vurub. Qonaqlar vurulan qollardan yalnız birinə cavab verə biliblər - 69-cu dəqiqədə yarımmüdafiəçi Obed Varqas təsəlli qoluna imza atıb.

    "İnter Mayami" 27 matçda 49 xal qazanaraq MLS-in turnir cədvəlində 5-ci yerə yüksəlib. 29 matçda 45 xal toplayan "Siettl Saunders" dördüncü yerdə qalıb.

