İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu

    Elmar Baxşıyev "Araz-Naxçıvan"dan ayrıldığını təsdiqləyib

    Futbol
    • 23 dekabr, 2025
    • 17:18
    Elmar Baxşıyev Araz-Naxçıvandan ayrıldığını təsdiqləyib

    "Araz-Naxçıvan"ın baş məşqçisi Elmar Baxşıyev klubdan ayrıldığını təsdiqləyib.

    Bu barədə "Report"a 45 yaşlı mütəxəssis özü məlumat verib.

    "Bəli, bugünkü iclasda yollarımızı ayırdıq. Bu, futboldur, İnşallah, hər iki tərəf üçün xeyirlisi olar", - deyə o bildirib.

    Qeyd edək ki, Elmar Baxşıyev ötən ilin aprelindən "Araz-Naxçıvan"ı çalışdırırdı.

    Elmar Baxşıyev "Araz-Naxçıvan" klubu Futbol Baş məşqçi

    Son xəbərlər

    17:26

    Rövşən Nəcəf: "Türkiyədəki investisiya qərarlarımız uzunmüddətli dayanıqlı dəyər yaratma prinsipi əsasında formalaşdırılır"

    Energetika
    17:25

    Müəlliflər patentdən əldə edilən gəlirin 50 faizini qonorar kimi ala biləcək

    Milli Məclis
    17:22

    Bakıda taksi buraxılış vəsiqəsinin alınması üçün son müddət açıqlanıb

    İnfrastruktur
    17:20

    İnsanın klonlaşdırılması üsulları patent obyektləri kimi qəbul edilməyəcək

    Milli Məclis
    17:20

    Azərbaycanda patent alınması ilə bağlı prosedurlar sadələşdiriləcək

    Elm və təhsil
    17:19
    Foto

    MEDİA könüllüləri "AnewZ" beynəlxalq televiziya kanalı ilə tanış olublar

    Daxili siyasət
    17:18

    Elmar Baxşıyev "Araz-Naxçıvan"dan ayrıldığını təsdiqləyib

    Futbol
    17:06

    Milli Məclisin dekabrın 26-da keçiriləcək plenar iclasının gündəliyi açıqlanıb - YENİLƏNİB

    Milli Məclis
    17:05

    Azərbaycan energetika sahəsində yeni dövlət standartları qəbul edib

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti