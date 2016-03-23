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    Главный тренер: Я остался доволен матчем с Голландией

    Во время игры в Баку мы также должны быть агрессивными

    Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ "Мы сыграли хорошо. Я остался доволен игрой как в защите, так и в обороне. 

    Как сообщает Report, об этом в заявлении affa.az сказал главный тренер национальной сборной Тино Перез после матча Голландия- Азербайджан в раунде плей-офф отборочного тура чемпионата мира. 

    "Помимо этого, мы смогли предпринять предупредительные меры, будто заранее знали действия соперника. Таким образом, нельзя успокаиваться, и спокойно выходить на ответную игру. Во время игры в Баку мы также должны быть агрессивными и сильно желать побед", - подчеркнул главный тренер.

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