Главный тренер: Я остался доволен матчем с Голландией

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ "Мы сыграли хорошо. Я остался доволен игрой как в защите, так и в обороне.

Как сообщает Report, об этом в заявлении affa.az сказал главный тренер национальной сборной Тино Перез после матча Голландия- Азербайджан в раунде плей-офф отборочного тура чемпионата мира.

"Помимо этого, мы смогли предпринять предупредительные меры, будто заранее знали действия соперника. Таким образом, нельзя успокаиваться, и спокойно выходить на ответную игру. Во время игры в Баку мы также должны быть агрессивными и сильно желать побед", - подчеркнул главный тренер.