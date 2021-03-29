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Главный тренер Сербии: Мы хорошо помним Гурбана Гурбанова

Главный тренер Сербии: Мы хорошо помним Гурбана Гурбанова Главный тренер сборной Сербии по футболу Драган Стойкович вспомнил голы, забитые главным тренером "Карабаха" Гурбаном Гурбановым в ворота команды Сербии и Черногории
Футбол
29 марта 2021 г. 23:33
Главный тренер Сербии: Мы хорошо помним Гурбана Гурбанова
Драган Стойкович

Главный тренер сборной Сербии по футболу Драган Стойкович вспомнил голы, забитые главным тренером "Карабаха" Гурбаном Гурбановым в ворота команды Сербии и Черногории.

Как передает Report, 56-летний специалист заявил, что не забыл встречи 2003 года, отметив, что напомнит о них своим футболистам перед матчем:

"Мы хорошо помним Гурбанова. Но я надеюсь, что завтра то же самое не повторится. Сегодня мы поговорим с игроками. Но в любом случае они достаточно умны. Независимо от того, кто противник, они знают, что игра будет непростой. Конечно, я предоставлю всю информацию своей команде. «Мы очень серьезно относимся к матчу".

Отметим, что Гурбан Гурбанов забил два гола в отборочном матче ЕВРО-2004, который завершился ничьей 2: 2 с Сербией и Черногорией в Подгорице, что принесло нашей команде одно очко. Ветеран нападающий также реализовал пенальти во втором матче в Баку (2:1).

Отметим, что матч Азербайджан-Сербия, который состоится 30 марта на Бакинском олимпийском стадионе, начнется в 20:00.

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Версия на азербайджанском языке Serbiya millisinin baş məşqçisi: "Qurban Qurbanovu yaxşı xatırlayırıq"

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