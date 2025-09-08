Главный тренер сборной Казахстана подал в отставку
Футбол
- 08 сентября, 2025
- 03:14
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Али Алиев подал в отставку.
Как передает Report со ссылкой на агентство "Казинформ", о своем решении главный тренер объявил на пресс-конференции после матча отборочного этапа чемпионата мира 2026 года, в котором его подопечные проиграли игрокам сборной Бельгии со счетом 6:0.
"Все, что произошло, поражение - это моя вина. Поэтому я беру на себя всю ответственность. Я напишу заявление об отставке и сообщу президенту", - заявил главный тренер.
Напомним, что сборная Казахстана ранее также проиграла Уэльсу (1:3, 0:1) и Северной Македонии (0:1). Единственную победу команда одержала в матче с Лихтенштейном - 2:0.
