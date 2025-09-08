İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    Qazaxıstan millisinin baş məşqçisi istefa verdiyini açıqlayıb

    Futbol
    • 08 sentyabr, 2025
    • 03:27
    Qazaxıstan millisinin baş məşqçisi istefa verdiyini açıqlayıb

    Futbol üzrə Qazaxıstan millisinin baş məşqçisi Əli Əliyev istefa verdiyini açıqlayıb.

    "Report" "Kazinform"a istinadən xəbər verir ki, baş məşqçi bu qərarını dünya çempionatının Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsində Belçika millisinə 6:0 hesabı ilə məğlub olduqları matçdan sonra keçirilən mətbuat konfransında açıqlayıb.

    "Baş verən hər şey, məğlubiyyət mənim günahımdır. Buna görə bütün məsuliyyəti öz üzərimə götürürəm. İstefa ərizəmi yazacağam və prezidentə məlumat verəcəyəm", - baş məşqçi bildirib.

    Xatırladaq ki, Qazaxıstan millisi DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində Belçikaya 0:6 hesabı ilə uduzub. Milli daha əvvəl Uels və Uels (1:3, 0:1) və Şimali Makedoniyaya (0:1) da məğlub olub. Yeganə qələbəsini isə Lixtenşteynlə görüşdə qazanıb - 2:0. 

    Qazaxıstan millisi Futbol Baş məşqçi istefa
    Главный тренер сборной Казахстана подал в отставку

    Son xəbərlər

    04:18

    Avropa ölkələrinin liderləri yenidən ABŞ-yə səfər edəcəklər

    Digər ölkələr
    03:54

    Tramp: Əminəm ki, Rusiya-Ukrayna münaqişəsini həll edəcəyik

    Digər ölkələr
    03:27

    Qazaxıstan millisinin baş məşqçisi istefa verdiyini açıqlayıb

    Futbol
    02:58

    Ərzurumda evin çökməsi nəticəsində 3 nəfər ölüb, 5 nəfər yaralanıb

    Region
    02:28

    HƏMAS dərhal danışıqlar masasına oturmağa hazır olduğunu bildirib

    Digər ölkələr
    01:47

    İran sanksiyaların ləğvi müqabilində nüvə obyektlərində yoxlamaları bərpa etməyə hazırdır

    Region
    01:19

    Türkiyənin daxili işlər naziri müxalifətə aksiyalarla bağlı xəbərdarlıq edib

    Region
    00:55

    Cari ilin sonuncu Ay tutulması başa çatıb - YENİLƏNİB

    Elm və təhsil
    00:43

    DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsinin növbəti oyunları keçirilib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti